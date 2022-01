Politie schiet ontsnapte Nederlandse gevangene dood in Brecht

Uiteindelijk kwam het tot een schietincident, waarbij de man dodelijk getroffen werd. Of hijzelf ook geschoten heeft, is op dit moment nog niet bekend. Een onderzoeksrechter is nu aangesteld om de zaak verder te onderzoeken.

De woordvoerder van DJI (het Nederlandse gevangeniswezen) Tom Wisseborn meldt dat het gaat om een "jongere" die in een "Rijks penitentiaire jeugdinrichting" in Breda zat.

"Hij was aan het werk buiten de inrichting en is daarbij gevlucht. Daarbij heeft hij twee personeelsleden gegijzeld. Samen met hen is hij de grens overgereden. In België heeft hij hen uit de auto laten stappen. Ze zijn fysiek ongedeerd. Hij was gewapend, maar niet duidelijk waarmee. Het onderzoek loopt nog", zegt Wisseborn.

In een Rijks penitentiaire jeugdinrichting in Nederland zitten jongeren tot 21, die maximaal 2 jaar kunnen worden vastgehouden.