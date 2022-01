Provincie West-Vlaanderen zoekt nieuwe invulling voor kasteel van Izegem: "Hopelijk een horecazaak"

Daarvoor zijn ze op zoek naar ondernemers, bedrijven of organisaties die het kasteel willen gebruiken en er ook in willen investeren. Het stadsbestuur van Izegem hoopt dat er een horecazaak komt. Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Verschillende andere provinciale domeinen hebben al een horecafunctie, maar in Izegem ontbreekt dit nog. Uit bevraging blijkt dat veel inwoners hier ook een lunch- of dinergelegenheid willen. Dat ze hier even iets kunnen komen drinken of eten na het wandelen. We willen nu ook de kans grijpen om hier horeca in onder te brengen. Het volledige kasteel is daarvoor wat te groot, maar dan blijft er nog ruimte over voor andere dingen, zoals kantoren of vergaderzalen."

Voor de geïnteresseerde ondernemers of bedrijven worden er 2 infomomenten georganiseerd op 15 januari en 5 februari. "We staan open voor allerlei voorstellen en willen hierover graag in gesprek gaan. Want het kasteel heeft veel potentieel: 2.200 vierkante meter vloeroppervlakte in een prachtig park, dat binnenkort ook aan de buitenkant volledig gerestaureerd zal zijn", zegt provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Het provinciebestuur hoopt dat er nog voor het einde van het jaar een contract komt met een partner.