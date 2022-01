Expertengroep psychologie pleit voor verplichte vaccinatie: "In deze fase van pandemie meer voor- dan nadelen"

Vera Hoorens (KU Leuven) is hoogleraar sociale psychologie en lid van de taskforce Psychologie en corona. Die expertengroep legt vandaag of ten laatste morgen de laatste hand aan een nieuw advies. Hoorens is hoofdauteur van dat advies. "We zien zowel voor- als nadelen aan verplichte vaccinatie, maar in deze fase wegen de voordelen zwaarder door", zegt ze aan VRT NWS.