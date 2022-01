Scholengroep RHIZO in Kortrijk verwacht meerkost van 300.000 euro voor verwarming van scholen

"Wij voorzien voor het komende jaar dat wij een 300.000 euro extra zullen moeten spenderen aan energiekost", zegt algemeen directeur Nancy Dedeurwaerder van scholengroep RHIZO in Kortrijk. Dat bedrag komt bovenop de 600.000 euro die nu al wordt betaald.

"De eerste reden is natuurlijk de stijging van de energieprijzen zelf, wat een zeer grote rol zal spelen en een tweede factor wat wij nu vaststellen is dat door de coronamaatregelen, door de open venster-en deurpolitiek, zal ik maar zeggen, we ook nog een extra energiekost hebben."

Volgens de directeur zullen die energiekosten nu een vijfde van het totale werkingsbudget opslorpen. Daardoor blijft er weinig geld over voor dringende investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie.

"Als ik het simpel uitdruk dan heb je een 100 euro om school te maken, daar moet je alles mee doen. Daar gaat nu al 20 euro vanaf gaan puur wegens de energiekosten, waar dit op vandaag een goeie 15 euro is. Dus dat wil zeggen dat er minder ruimte overblijft om scholen te renoveren, nieuwbouw te plaatsen, voldoende middelen te stoppen in professionalisering van leerkrachten dus de impact op de kwaliteitsvolle werking zal er zeker komen."



De directeur vraagt aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de werkingsmiddelen op te trekken waarmee de verwarmingskosten van scholen worden betaald.