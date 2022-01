Scheuren in woningen in Kapelstraat in Boom, bewoners zijn ongerust

Rond 11 uur werd de brandweer opgeroepen naar de Kapelstraat in Boom. Verschillende bewoners hadden scheuren ontdekt in hun huizen en waren op straat gekomen. "We hebben in vier woningen grote scheuren vastgesteld. Een aannemer gaat nu scheurstrips plaatsen, op die manier kan gecontroleerd worden of de scheuren nog groter worden of niet. De situatie lijkt op het eerste gezicht stabiel en veilig. De bewoners kunnen dus in hun huizen blijven", zegt Yves Vandeneynde, kapitein bij brandweerzone Rivierenland.