Smokkelaars van apen- en krokodillenvlees veroordeeld door Brusselse rechtbank

Vorige maand organiseerde het parket van Halle-Vilvoorde een themazitting rond de CITES-wetgeving. CITES is de internationale conventie over de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Het ging om mensen die onder andere apen- en krokodillenvlees hadden proberen in te voeren via Brussels Airport. De douane controleerde hun bagage en heeft het vlees kunnen onderscheppen.