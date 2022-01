Geograaf over grote werken in Mechelen: "Stadssnelwegen worden bijna overal teruggedrongen"

Bijna alle historische steden in Europa hadden oorspronkelijk 'vesten' zoals in Mechelen, verdedigingswerken of stadsomwallingen. In de 17e en 18e eeuw hebben die hun militaire functie verloren en waren ze niet meer nodig voor de verdediging van de stad, zo zei hij, en dus werden ze omgevormd tot prestigieuze boulevards "om te flaneren, om te genieten van het leven".

In de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw werden die echter vaak omgevormd tot verkeerswegen om de binnensteden toegankelijk te maken voor het autoverkeer. Maar nu is men zo goed als overal tot de conclusie gekomen dat dat toch geen goed idee was, aldus Te Boveldt, zeker niet voor de levenskwaliteit in de stad. En nu is men dat opnieuw aan het veranderen, om die verkeersbarrière tussen de binnenstad en de omliggende wijken af te breken.

Daarbij wordt de auto teruggedrongen want in de meeste West-Europese steden leeft meer en meer het idee dat de stad moet veranderen van een plaats waar men doorheen rijdt naar een plek waar het aangenaam vertoeven is, zei Te Boveldt, en het idee van een stadssnelweg of een grote ringboulevard wordt nu bijna overal teruggedrongen.

Internationaal zien we daar veel interessante voorbeelden van, zo zei hij, en we zien ook dat België, en dan vooral Vlaanderen, met mondjesmaat die voorbeelden steeds meer begint te volgen.