Socialistische overheidsbond ACOD houdt morgen staking bij kinderdagverblijven van UGent

De staking van ACOD vindt plaats bij de kinderdagverblijven die UGent in eigen beheer uitbaat: aan de De Sterre en aan de Isabellakaai (Heymans). De vier overige kinderdagverblijven, die in samenwerking met Partena worden uitgebaat, worden niet getroffen door de actie.

De raad van bestuur van de Gentse universiteit had dinsdag zijn visie op de kerntaken en de meerjarenbegroting besproken. ACOD hekelt dat daarbij onder meer het voornemen kenbaar werd gemaakt om de twee kinderdagverblijven in eigen beheer in de toekomst uit te besteden aan een privépartner.

De socialistische bond stelt dat de voorstellen van de raad van bestuur "een uitgesproken asociaal karakter" hebben. "Na de bekendmaking van het besparingsplan werd ACOD UGent gecontacteerd door heel wat personeelsleden die bijzonder misnoegd zijn over de voorgestelde maatregelen. Bij de collega's in de kinderdagverblijven bleek bovendien dat er een grote bereidheid was om meteen in staking te gaan", zo klinkt het.

Tim Joosen, syndicaal afgevaardigde van ACOD, zegt dat de werkomstandigheden in de twee kinderdagverblijven die UGent volledig in eigen beheer uitbaat, duidelijk verschillen van die in de andere instellingen, onder meer op het vlak van verloning en carrièremogelijkheden. "Verschillende ouders hebben ook aangegeven dat ze een verschil in kwaliteit merken." ACOD zegt dat in de nabije toekomst een meer gecoördineerde actie tegen de aankondigde besparingen zal volgen.