Wat als ik mijn energiefactuur niet kan betalen? En waarom verlaagt de regering btw-tarief niet? Jouw vragen beantwoord

Ja, sust energiespecialist Luc Pauwels. “We zitten momenteel in een energiecrisis, zoals we er in het verleden nog meemaakten. De eerste grote crisis dateert van 1972 en 1973. Saudi-Arabië draaide toen de kraan dicht omdat we te veel sympathiseerden met Israël. Gevolg? Een enorme schok voor de energiemarkt, maar dat is goed gekomen. Landen reageerden, de consument reageerde. Zo werd er destijds weken na mekaar een autoloze zondag georganiseerd om te bezuinigen op ons energieverbruik. Individueel zochten we naar andere manieren om ons huis te verwarmen, denk maar aan kolenkachels die weer kwamen bovendrijven en het omhakken van bomen voor hout. Dat zien we nu opnieuw. Vroeger maakten we elektriciteit met olie- en gasgestookte elektriciteitscentrales, maar in de jaren zeventig maakte kernenergie een enorme opkomst. Landen wilden niet meer te veel afhangen van geopolitieke Arabische landen. Ook vandaag proberen overheden te diversifiëren, wat ertoe zal leiden dat de prijzen weer zullen dalen. Dit of volgend jaar, dat laat ik nog in het midden.”