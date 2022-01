Stiefvader krijgt twee jaar cel voor maandenlange aanranding stiefdochter en partnergeweld

Toen de stiefvader de straf aanhoorde, begon hij erg hevig te ademen. Eenmaal bekomen van de eerste shock, sprak de rechter hem toe. "Ik begrijp dat dit zwaar is om te aanhoren. Neem rustig de tijd om het vonnis met uw advocaat in te lezen. Daarna heeft u dertig dagen de tijd om eventueel hoger beroep aan te tekenen." De ontzetting bij de man was ondertussen al omgeslagen in woede. "Ik zal dat zeker doen", riep hij nog, terwijl hij met forse tred uit de rechtbank stapte en buiten een map met de nodige kracht op een zetel gooide.