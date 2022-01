35 procent meer stookolieketels verkocht in 2021, onder andere door hoge energieprijzen: hoe zit dat? 

Om hoeveel ketels gaat het?

In 2020 werden er nog 12.600 nieuwe mazoutketels verkocht. Dat steeg in 2021 tot 17.000 nieuwe ketels. En in december was er zelfs een stijging van 65 procent tegenover dezelfde maand het jaar voordien. De cijfers gaan over heel België, want tellingen enkel voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar. Men gaat er normaal van uit dat Vlaanderen 30 procent van de verkoop vertegenwoordigt, maar door het nieuwe verbod zou dat dit jaar wel eens hoger kunnen liggen.