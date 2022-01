Surfer Tom uit Knokke-Heist start inzamelactie voor slachtoffers van supertyfoon in de Filipijnen 

In december werden de Filipijnen getroffen door een supertyfoon van categorie 5. "We wisten dat de storm eraan kwam, maar we konden niets meer doen", vertelt golfsurfer Tom Soupart uit Knokke-Heist. Hij verbleef toen op het Filipijnse eiland Siargao. "Ik kom hier geregeld op bezoek, want Siargao staat bekend als een ideale surfplaats. Ik help er ook in het Wakepark, de meest toeristische attractie van het eiland."

"Het is onmogelijk om de tyfoon met iets te vergelijken. Alle bomen vielen om en alles wat geen beton was, vloog weg met een windsnelheid van 240 kilometer per uur. Gelukkig zijn er op het eiland weinig slachtoffers gevallen."