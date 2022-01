Tattoo van paars-witte logo Anderlecht in zwart-wit omdat tatoeëerders geen kleurinkt mogen gebruiken

Tatoeëerders mogen voorlopig geen tatoeages in kleur zetten omdat de gekleurde inkt schadelijk zou zijn voor de gezondheid. En dus is het paars-witte logo van Anderlecht op de arm van Gaetan zwart-wit. "Ik had kunnen wachten tot de tatoeëerders nieuwe gekleurde inkt hadden, maar dat wou ik niet", vertelt Gaetan. "Ik wil al zo lang een tattoo, dus heb ik vorige zaterdag maar de stap gezet."

Ook de verloofde van Gaetan is een grote voetballiefhebber, maar zij supportert voor een andere club. "Mijn verloofde is een grote fan van Barcelona, zij heeft ook een tattoo van Barcelona. Die heeft ze al een tijd geleden laten zetten, dus die van haar is wel in kleur", lacht Gaetan.