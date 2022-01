Tot 8 maanden cel voor smokkel van bedreigde diersoorten via Brussels Airport

Vorige maand organiseerde het parket van Halle-Vilvoorde een themazitting rond de CITES-wetgeving (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, n.v.d.r.). Voor drie beklaagden werd de zaak uitgesteld, maar zes andere dossiers konden wel worden behandeld. Het ging om mensen die onder andere apen- en krokodillenvlees hadden proberen in te voeren via Brussels Airport, maar bij een controle tegen de lamp waren gelopen.