Monumentale treurbeuk op enige protestantse kerkhof in Vlaanderen wordt geënt: "Om zijn toekomst te verzekeren"

In 2 jaar tijd heeft het provinciebestuur al 150 enten afgenomen van 35 bomen. "Maar er is nog veel werk", zegt Vervliet. "Er zijn heel wat bomen met een belangrijke historische of ecologische waarde in Oost-Vlaanderen. We zijn uiteraard begonnen met de bomen die al beschermd zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat er nog veel bomen zijn met een belangrijk verhaal. We krijgen regelmatig nieuwe bomen voorgesteld door verenigingen of gemeenten."

Als je zelf een boom met een bijzonder verhaal kent, kan je dat altijd melden bij het erfgoeddepot van de provincie Oost-Vlaanderen. "Dan bekijken wij met onze erfgoedcel welke bomen we nog kunnen opnemen in ons erfgoedbomenproject", besluit de gedeputeerde.