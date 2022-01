Uitzonderlijk veel verzwakte egels overwinteren in Natuurhulpcentrum: "We hebben kattenbrokken nodig"

Het dieet van de dieren is uitgebreid: “Van stukjes appel, een kuikentje tot kattenbrokken. Dat laatste is het hoofdingrediënt, waarvan we een grote voorraad nodig hebben. Mensen die kattenbrokken kunnen missen, mogen die aan ons doneren. Het kattenvoer zelf komen ophalen is jammer genoeg niet haalbaar. We zijn elke dag geopend tussen 9 uur ’s morgens en 22 uur in de avond.”