Jonge kinderen vaccineren kan nieuwe coronagolf tot 15 procent vertragen of zelfs bijna helemaal vermijden

Meer nog, volgens een Belgische berekening van UHasselt en UAntwerpen had een vierde golf na de voorbije zomervakantie gewoon vermeden kunnen worden mocht - naast de volwassenen - ook 80 procent van de jonge kinderen ingeënt geweest zijn tegen corona. Het gaat om een theoretisch model, maar toch: "Dit toont het effect van een brede vaccinatie bij jonge kinderen bij wie het virus als een lopend vuurtje kon rondgaan", aldus Van Damme.

Voor alle duidelijkheid: de data slaan dus op de vorige varianten van het virus, intussen is er de nieuwe omikronvariant. Maar die neemt kinderen evenzeer in het vizier en zou in die groep zelfs leiden tot relatief meer ziekenhuisopnames, zo blijkt uit voorlopige data.