Verblijfsvergunning van imam grootste Belgische moskee ingetrokken: "Ernstig gevaar voor nationale veiligheid"

Mohamed Toujgani was al langer gecontesteerd. Ondanks decennialang verblijf in ons land sprak hij Nederlands noch Frans. Bovendien dook in 2019 een tien jaar oud filmpje van hem op waarin hij opriep tot het verbranden van joden. "Een emotionele uitschuiver midden in de Gaza-oorlog", aldus Toujgani, die zijn excuses aanbood.

Hoewel hij niet gekend is bij het grote publiek, is Toujgani een bijzonder invloedrijk figuur in de islamitische gemeenschap. Vooral in Brussel. Daar was hij jarenlang hoofdimam van de Molenbeekse Al Khalil-moskee, die zowel qua oppervlakte als qua bezoekscijfers gezien wordt als de grootste Belgische moskee.

Toujgani predikte er een zeer conservatieve Islam. Kenners bestempelen hem als moslimbroeder. De Moslimbroederschap is een omstreden politiek-islamitische beweging: volgens de Staatsveiligheid is ze in essentie vreedzaam, maar streeft ze op langere termijn naar geleidelijke islamisering van de maatschappij. In eerdere nota's schreef de Staatsveiligheid al dat de Moslimbroeders "een klimaat creëren van segregatie en polarisering, wat een vruchtbare voedingsbodem kan zijn voor (gewelddadige) radicalisering".