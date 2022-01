Verdachten plofkraak Zaventem ontkennen elke betrokkenheid

Het daaropvolgende DNA-onderzoek leidde naar twee mannen die eind 2020 konden worden opgepakt in Nederland. Een van hen wordt intussen in Duitsland ook verdacht van een andere plofkraak. Het parket vordert zes jaar cel tegen beide beklaagden, maar de verdediging pleitte vanmorgen voor de vrijspraak. "Het enige bewijselement waarover het parket beschikt, is het DNA van mijn cliënt, dat zou zijn aangetroffen op die slagboom", aldus meester Anthony Mallego. "Maar er is nooit enige tegenexpertise uitgevoerd kunnen worden op dat spoor. Verder is er niets dat in de richting van mijn cliënt wijst, hij is nooit in de omgeving gesignaleerd geweest, een huiszoeking leverde niets op en de tweede verdachte kent hij niet.”

Ook de tweede beklaagde ontkende via zijn advocaat elke betrokkenheid. "Het enige dat we weten, is dat zijn DNA op die koevoet zit”, pleitte advocaat Rik Vanreusel. "Dat bewijst niet dat hij die koevoet gehanteerd heeft tijdens die plofkraak of dat hij aanwezig was bij die plofkraak. Aangezien het om een mengprofiel gaat, is het duidelijk dat ook andere mensen die koevoet hebben aangeraakt. Mijn cliënt geeft toe dat hij in Nederland deel uitmaakt van een bende inbrekers, die een gezamenlijke opslagplaats voor hun materiaal hebben. Waarschijnlijk heeft hij die koevoet daar in handen gehad.”

Het vonnis in de zaak valt op 15 februari.