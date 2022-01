Vrijwilligers klopten samen meer dan 120.000 uren in de West-Vlaamse vaccinatiecentra

De vaccinatiecentra kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. Dat blijkt nog maar eens uit cijfers van Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene (CD&V). Bij de eerste en tweede prik, in de periode van februari 2021 tot en met september 2021, zijn door medisch vrijwilligers in totaal 121.213 uren gepresteerd. Dit is een gemiddelde van ongeveer 501 uren per dag. "Het is dankzij de vrijwilligers dat de vaccinatiecampagne zo vlot is gelopen, zij hebben zich ingezet en blijven zich inzetten in de strijd tegen corona", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).