Wat gebeurde er in 1926 onder de Muizenberg in Kanne?

11 mei 1926 staat bij de vorige generatie Riemstenaren in hun geheugen gegrift. Want bij de instorting in de groeve onder de Muizenberg kwamen vijf mensen om het leven. Een handjevol arbeiders was 's ochtends in de mergelgroeve afgedaald, zoals ze dat elke dag deden. Maar om 7.15 uur liep het mis. Acht hectare van de groeve stortte in, met een oorverdovende knal.

Door de enorme luchtdruk werden arbeiders naar buiten geslingerd, en vlogen brokstukken mergel in het rond. De opzichter van de groeve stierf vrijwel meteen na de instorting. Vier andere arbeiders werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen, een 60-jarige man en een jongeman van 19, overleden een dag later. “Enige tijd na de ramp werd duidelijk dat Anton Schiepers en Martin Vrijens, twee arbeiders, nog vermist waren", vertelt Paul Vrijens van Heemkunde Kanne. "Op dat moment was het niet duidelijk of ze nog leefden.”

(Lees verder onder de foto)