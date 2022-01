Witloofkweker uit Sint-Lievens-Houtem over dalende populariteit: "We moeten witloof opnieuw leren eten!"

Het zijn vooral de jongere generaties, onder de 40 jaar, die witloof links laten liggen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing): "Dat geldt zowel voor alleenstaande thuiskoks als voor gezinnen met kinderen. Hoe ouder, hoe sneller witloof opduikt in de top tien van meest verkochte groenten. Gepensioneerden zijn daarbij de grootste fans. Dat verklaart ook de vrij klassieke gerechten met witloof die we thuis eten. Zo combineren Belgen de groente vooral met aardappelen, eieren, gekookte ham, kalkoen, een kaasbereiding, varkensgebraad of varkenshaasje.

Ook niet zo verrassend: we eten witloof het vaakst in de winter en in het weekend. Het is nochtans een groente van alle seizoenen en momenten. Wat de export betreft, vond in 2020 bijna 17.000 ton Belgische witloof zijn weg naar de rest van de wereld, met als topvijflanden Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië en Nederland."