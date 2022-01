Werknemers Dezeure mogen deze week thuisblijven na dodelijk arbeidsongeval

Maandag rond 13.30 uur kwam een kiepwagen terecht op een werknemer uit Middelkerke, die bezig was met laswerken aan het chassis van de wagen. De veertiger, die oorspronkelijk afkomstig was uit Beringen, overleed ter plaatse. Waarom de kiepwagen loste en op de werknemer terecht kwam, is nog niet gekend. "Er werd een deskundige aangesteld om na te gaan hoe de kiepwagen los kwam te zitten. Het zou kunnen gaan om een defect of om een verkeerde handeling", zegt Filiep Deketelaere van het arbeidsauditoraat.

Het nieuws kwam hard aan bij Dezeure in Beauvoorde bij Veurne. Het is de eerste keer dat er een dodelijk ongeval gebeurde bij het familiebedrijf met 45 werknemers. Daarom maakten ze de uitzonderlijke beslissing om de werknemers zelf te laten kiezen of ze nog aan de slag willen deze week. “Iedereen is nog steeds in shock. De meeste arbeiders zijn weer aan het werk, want sommige willen hun gedachten kunnen verzetten of liever op het bedrijf zijn. 4 van onze collega's hebben besloten om nog even thuis te blijven om alles te verwerken. We proberen iedereen ale nodige ruimte te geven", vertelt medezaakvoerder Siel Himpens bij Radio 2 West-Vlaanderen.