Verschillende woonzorgcentra zien verplichte FFP2-maskers niet zitten

Volgens Paul van Tendeloo, algemeen directeur woonzorg Emmaüs, met 4 woonzorgcentra in de provincie Antwerpen, zijn de bestaande maatregelen in de woonzorgcentra voldoende om de bewoners te beschermen. "Het is nu veiliger in de woonzorgcentra dan in de maatschappij op zich. Quasi al onze bewoners en personeelsleden zijn gevaccineerd, geboosterd zelfs. Als er al eens personeelsleden een hoogrisicocontact hadden, dan was dat meestal thuis."

En er is nog een reden. "Ik ben een beetje bang dat de angstspychose bij de bewoners én het personeel weer gaat toenemen, wanneer we die FFP2-maskers allemaal gaan opzetten. Dat ze weer gaan denken aan die periode van anderhalf jaar geleden, toen we wel geteisterd werden, toen mensen ziek werden en overleden. Ik denk dat het op dit moment nog zeker niet zo ver is en ik denk ook dat het niet zo ver gaat komen."