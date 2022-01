1.000-tal deelnemers voor Antwerpse webinar over kindervaccinatie: "Vooral vragen over nut"

Er waren ook heel wat ouders die vragen hadden over de veiligheid van het vaccin voor kinderen. "We hebben hen uitgelegd dat het zeker veilig is, en dat er in de Verenigde Staten ondertussen al meer dan 8,5 miljoen kinderen tussen 5 en 11 jaar gevaccineerd zijn."

Hebben de dokters nu het gevoel dat deze infosessie effect heeft gehad? "Mensen die bij aanvang erg kritische vragen stelden, leken achteraf toch gerustgesteld", zegt Van Brussel. "De boodschap die we vooral willen meegeven, is dat de vaccinatie voor kinderen met een onderliggende aandoening "aanbevolen" wordt, maar dat het voor de andere kinderen "aangeboden" wordt. De keuze blijft bij de ouders."