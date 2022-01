Alleen scholen in bijzonder onderwijs opteren voor vaccinaties binnen de eigen muren

"In Beringen starten we voor de brede massa al volgende week woensdag in het vaccinatiecentrum en in Heusden-Zolder zal dat later deze maand zijn. We hebben ondertussen ook gesprekken gehad met de scholen die het in eigen gebouwen willen doen. Zij kiezen ervoor omdat het voor kinderen in het bijzonder onderwijs beter is om hen in hun comfortzone te vaccineren. Want anders zouden ze naast de stress voor de prik ook nog eens de stress voor een andere omgeving moeten ondergaan. We gaan dan ook samen bekijken hoe we dat best kunnen organiseren vanuit het vaccinatiecentrum, want dan moeten er in die school natuurlijk een dokter, medisch en ondersteunend personeel en uiteraard de vaccins zelf aanwezig zijn", vertelt Christophe De Beukelaer van het vaccinatiecentrum in Beringen.