VS-justitie klaagt radicaal-rechtse militieleider aan voor "samenzwering voor rebellie" bij bestorming Capitool

Het Amerikaanse gerecht heeft al meer dan 700 mensen aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de bestorming, telkens voor concrete misdrijven als vandalisme of geweldpleging. Het is de eerste keer dat een groep wordt beschuldigd van "samenzwering tot rebellie" - een zeer specifieke misdaad waarvoor ze tot 20 jaar cel kunnen krijgen. Zo'n aanklacht is hoogst uitzonderlijk en werd voor het laatst geformuleerd in 2010 tegen een militie in Michigan. In de rechtbank werden de beschuldigden toen vrijgesproken van die aanklacht wegens gebrek aan bewijzen.

Overigens waren de Oath Keepers niet de enige radicaal-rechtse groep die bij de bestorming betrokken was. Beruchter nog zijn de Proud Boys, die al vaker het straatgevecht opzochten met linkse manifestanten. De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland beloofde op 5 januari in een toespraak dat het gerecht alle verantwoordelijken en medeplichtigen zou opsporen en aanklagen - "om het even op welk niveau".