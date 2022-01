Anderlecht wil inwoners met "de Click" motiveren om afval correct weg te gooien

“De Click” is een gezamenlijk initiatief van Fost Plus, Net Brussel en de gemeente Anderlecht. Het principe is simpel: je download de app, en als je plastic afval van een takeaway of afval dat je op de stoep vindt, wil weggooien, dan maak je eerst een foto of scan je de streepjescode op het potje of flesje en dan gooi je het in een speciale vuilnisbak. Telkens als je dit doet, word je beloond met virtuele munten, zogenaamde Circular UCoins, die je dan kan omruilen bij lokale handelaars die aan de actie deelnemen.