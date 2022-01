Billie Eilish (20) jongste hoofdact ooit op Coachella, ook Stromae opnieuw op affiche Amerikaans festival

In 2019, op haar 17e, stond Billie Eilish ook al op Coachella, maar nog niet als slotact van een van de festivaldagen. In 2019 was zangeres Ariana Grande, op haar 25e, de jongste headliner. Eilish is bekend van hits als "Bad guy" en "Bury a friend". In 2020 bracht ze haar tweede album "Happier than ever" uit.