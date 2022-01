Bouw fietsbrug over Brusselse Ring loopt flinke vertraging op: "Mikken nu op opening midden maart 2022"

"De onderaannemer, die de stalen brugdekken had gemaakt, is vorig jaar failliet gegaan", gaat Struyf verder. "De curator had de brugdekken in beslag genomen en heeft die pas laat vrijgegeven. Daardoor kunnen we ze pas eind van deze maand of begin februari plaatsen. Reken dan nog wat tijd voor het asfalteren en het plaatsen van relingen en openbare verlichting. Dan zijn we ongeveer half maart klaar voor de opening. Dan zal het niet langer een missing link zijn", besluit Struyf.