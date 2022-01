Btw-verlaging op energie niet voor morgen: premier De Croo waarschuwt voor gevolgen voor overheidsbudget

Ook de groenen toonden zich in het verleden geen voorstander van een btw-verlaging voor energie. "Die stijgende energieprijzen komen in de hele wereld voor", waarschuwt Kamerlid Kim Buyst (Groen). "Maak de mensen dus niet wijs dat we dat allemaal zullen oplossen met één wet hier in België." Groen legt liever de nadruk op oplossingen op middellange termijn: renovatie, investeren in zonnepanelen, warmtepompen en hernieuwbare energie.

Al geeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) toe dat er extra ingrepen nodig zijn nu de prijzen veel hoger oplopen dan enkele maanden geleden was verwacht. Ook opvallend: een btw-verlaging wijst Van der Straeten niet af. Ook niet het PS-voorstel voor een energiecheque voor wie dat nodig heeft. "Het is duidelijk dat alle oplossingen op tafel moeten komen en allemaal moeten worden bekeken met een open blik", zegt ze in "Villa Politica".

"Mijn blik is open. Ik heb geen a priori's, noch vóór noch tegen", aldus Van der Straeten.