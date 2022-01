Cafébaas Tommy uit Marke speelt (digitale) dartswedstrijd tegen Dancing Dimi

Groot was zijn verbazing toen hij later hoorde dat hij tegen Vandenbergh mocht spelen. “De onderhoudstechnicus van Phoenix Games stapte het café binnen en vroeg of ik al een liedje had gekozen voor de "walk on". Ik snapte het niet, maar toen vertelde hij dat mijn 20ste plek in de cafécompetitie een exhibitiematch had opgeleverd tegen Dancing Dimi!” Tommy was er even niet goed van. Eigenlijk moet hij nog altijd bekomen. “Ik ben nog steeds op zoek naar een liedje, maar ik ben wel zeker dat ik geen danspasje zal doen, een gimmick van Dimitri Vandenbergh tijdens de "walk on" voor de wedstrijd. Dansen is namelijk niet aan mij besteed.”