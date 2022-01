Schoenmuseum Eperon d'Or heeft heel wat gouden schoenen in bezit: "Zoals gouden enkellaarsjes van Eddy Wally"

"We hebben ook een bronzen replica van de echte gouden schoen. De organisator, Het Laatste Nieuws, heeft dat aan ons geschonken in 2014. Een leuk weetje: de winnaar die tijdens de show naar voren wordt geroepen om de Gouden Schoen in ontvangst te nemen, mag die niet mee naar huis nemen. Het is altijd de bedoeling dat de winnaar een week later zijn voetbalschoen afgeeft. Het is die schoen die in 24-karaats-goud wordt verhuld. Zo wordt het een echt waardevolle en persoonlijke award", vertelt Remmerie nog.