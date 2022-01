Danniël uit Leke, 50 jaar lang scheidsrechter, eregast op Gala van de Gouden Schoen: "Ik was ontroerd"

Danniël Bernaert uit Leke in Diksmuide was gisterenavond te gast op het Gala van de Gouden Schoen. Hij werd uitgenodigd, omdat hij al 50 jaar lang scheidsrechter is voor de nationale jeugd in West-Vlaanderen. "Gisterenavond was prachtig, een dag om nooit te vergeten. Ik werd zelf ontvangen en gefotografeerd op de rode loper. En dan zag ik nog eens al belangrijke spelers en genodigden arriveren."

Gisterenavond werd er tijdens het gala door VTM een reportage getoond over Danniël en zijn lange carrière als scheidsrechter. "Dat is een heel lange periode, maar ik ben echt door de microbe gebeten. Voor de reportage zijn ze ook één van de wedstrijden komen filmen die ik moest fluiten in Meulebeke. En achteraf zag ik plots bondscoach Roberto Martinez met een prachtig boeket bloemen. Hij heeft me gefeliciteerd met de vele jaren en ik kreeg ook nog een uniek T-shirt met mijn naam erop cadeau. Dat was echt onvergetelijk", vertelt Danniël ontroerd aan Radio 2 West-Vlaanderen.