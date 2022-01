Burgemeester van Wielsbeke heeft door corona nu meer tijd voor zijn duiven: "Ze hebben nog nooit zo goed gevlogen"

In normale tijden is januari een van de drukste periodes voor een burgemeester. Nu alle nieuwjaarsrecepties, kermissen en feesten opgeschort zijn, is de agenda een pak leger. "Het is nu al 2 jaar dat we zo weinig contact hebben met de inwoners. Op den duur mis je dat wel", zegt Jan Stevens, burgemeester van Wielsbeke (CD&V). Ook in het begin was die lege agenda toch wat aanpassen: "Ik moest in maart 2020 echt even afkicken van het stramien waar ik al 15 jaar in zat. Plots had ik bijna elk weekend vrij en waren alle laatavondvergaderingen afgeschaft."