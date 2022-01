COVID-19 is geen "feuilleton" of een "beestje". De liveblog van VRT NWS ging in de fout

Een paar lezers contacteerden me over de toon waarmee liveblog op VRT NWS opent. Ze vonden die niet gepast. En ik vond dat ze gelijk hadden. De coronablog werd geopend met zinnen die wel heel relativerend en luchtig waren.

Dat zegt iets over het coronadebat, waarin COVID-19 nog nauwelijks als een ziekte wordt gezien maar eerder als een praktisch probleem. De emotie zit de laatste tijd vooral bij degenen die gefrustreerd zijn door de maatregelen. Terwijl ook het leed van slachtoffers van tel is. In een aantal gevallen leek de redacteur het leed van slachtoffers toch wat vergeten te zijn.

Klik op de ondertitelde clip om te zien over welke zinnen het ging en voor mijn conclusies.