Dienstencentrum Essen zoekt vrijwillige frietenbakker: "Elke woensdag frietjesdag"

In dienstencentrum ’t Gasthuis in Essen zijn ze op zoek naar iemand die elke woensdag frieten wil bakken. Om dat te doen, rekent de gemeente op vrijwilligers. Iedereen die wil helpen, is welkom. “Maar het is een pluspunt als je wat groter bent, want de frietketel staat een beetje hoog”, lacht Ria Vanden Bergh van dienstencentrum ’t Gasthuis.