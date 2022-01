Half miljard voor sociale woningen naar privéprojecten: "Goed voor mensen die net geen recht hebben op sociale woning"

De Vlaamse regering had vorig jaar 1,1 miljard euro aan goedkope leningen beschikbaar gemaakt voor sociale-huisvestingsmaatschappijen. Daarmee zouden sociale woningen moeten worden gebouwd. Maar ondanks de hoge nood aan zulke woningen, werd slechts 660 miljoen effectief gebruikt.

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we die budgetten op krijgen en dat we die sociale woningen gebouwd krijgen. We benutten de volledige capaciteit van de sector", stelt minister Diependaele. Dat het toch niet gelukt is om het volledige bedrag besteed te krijgen, ligt volgens Diependaele aan twee zaken.

"We zijn hervormingen aan het doen van de sociale-huisvestingssector en we hebben gemerkt dat heel wat actoren liever projecten stilleggen dan dat ze ze moeten afstaan aan een andere maatschappij. Heel wat projecten zijn daardoor on hold gezet. Daarnaast stellen we vast dat heel wat lokale besturen minder en minder geneigd zijn om mee te stappen in projecten van sociale-woningenbouw."

Daardoor blijft er dus een half miljard over van het voorziene budget dat minister Diependaele nu wil uitgeven voor goedkope leningen aan privé-projecten. "Zij zullen daarmee geen sociale woningen bouwen, wel private woningen. Maar met de duidelijke afspraak dat ze die moeten verhuren aan een lagere huurprijs dan de marktprijs."