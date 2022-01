E-bikes welkom bij wielerploeg De Doortrappers uit Kemmel: "Zo kunnen onze oudere leden ook mee"

Elke zondag spreken De Doortrappers uit Kemmel af aan hun vast vertrek- en aankomstpunt. Vanaf half maart, het begin van het wielerseizoen, zullen er ook e-bikes aan het startpunt verschijnen. "Uiteraard blijft dit sporten", zegt voorzitter Jos Vanacker. "We zijn een wielerploeg die al meer dan 50 jaar bestaat, waardoor onze leden ook al een dagje ouder worden. Door elektrische fietsen toe te laten, kunnen de ouderen die al langer lid zijn, nog lid blijven. Zo moeten zij niet afhaken door ouderdomsperikelen. Het is dus niet zo dat de sportiefste groep plots op een e-bike zal rijden."

Elektrische fietsen gaan makkelijk een stuk sneller dan gewone fietsen. En dat kan voor onveilige situaties en valpartijen zorgen. Maar voorzitter Jos Vanacker maakt zich geen zorgen. "Het is niet de bedoeling dat de kopgroep op speed pedelecs kruipt. De elektrische fietsen zullen vooral rijden in de traag rijdende zondagochtendrit, dus dat lijkt me wel veilig", besluit Vanacker.