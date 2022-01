Even vast in Griekenland maar normaal beëindigt jongste pilote Zara haar solovlucht maandag in Wevelgem

Maandag trekt grootmoeder Anne zeker naar de Wevelgemse luchthaven om Zara in haar armen te sluiten. “Ik kijk er naar uit en hoop dat ze geen onvoorziene obstakels meer zal moeten overwinnen tijdens die laatste kilometers van haar solovlucht over Bulgarije, Slovakije, Tsjechië, Duitsland en Frankrijk. In Griekenland nog werd haar vertrek vertraagd door een stormgebied, dat boven het land hing. Maar misschien komt de moeilijkste opdracht maandag pas wanneer ze landt in Wevelgem, namelijk de verzamelde wereldpers te woord staan. Zelfs CNN heeft maandag een interview met haar gepland!”