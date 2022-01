Ex-sportief directeur Roeselare krijgt minder zware straf in beroep voor aanranding jonge voetbalspelers

Voormalig sportief directeur van voetbalploeg KSV Roeselare krijgt van het Antwerps hof van beroep 5 jaar celstraf voor de aanranding van een 16-tal jonge spelers. Zelf had hij een straf met probatie-uitstel gevraagd. Maar het Hof van beroep vond dat hij vooral met zichzelf begaan was in plaats van oprecht spijt en schuldbesef naar de slachtoffers toe. "De veroordeelde moet eerst in de gevangenis bezinnen over de ernst van de feiten en daarna kan hij voor zijn vrijlating intensieve begeleiding aanvragen", klinkt het in het arrest. De man mag ook 10 jaar lang niet meer werken met minderjarigen.

Voor hij als sportief directeur aan de slag ging bij KSV Roeselare zou hij verschillende jongeren betast of gekust hebben in ruil voor cadeaus of contracten. Zijn jongste slachtoffer was 13 jaar oud. De veroordeelde maakte geen slachtoffers in Roeselare, maar zou wel gesjoemeld hebben met financiën en maakte verschillende beloftes, die hij onmogelijk kon waarmaken. Ondertussen is voetbalclub KSV Roeselare failliet.