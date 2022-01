Festival be-Mine Blues verhuist van Beringen naar Heusden-Zolder

De keuze voor het mijnterrein van Heusden-Zolder is overigens ook geen toeval, want sinds vorige zomer organiseert de vzw Crossroads ongeveer één keer per maand een bluesconcert in het Muzecafé - het café van cultuurcentrum Muze - onder de noemer SundayEveningBlues. Die coronaproofconcerten zijn telkens lang op voorhand uitverkocht. Overigens zal ook na de verhuizing de naam van het festival gewoon behouden blijven, net als de focus op de Belgische bluesmuziek.