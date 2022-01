Duizenden Franse leerkrachten staken tegen "verwarrend" coronabeleid: "We zijn boos en moe"

Volgens de overkoepelende vakbond SNUIPP hebben de leekrachten er genoeg van. "We zijn zo moe en boos dat we geen andere keuze hebben dan te staken om een krachtig signaal te sturen naar de overheid", klinkt het. Naast de vele besmettingen zorgen ook nieuwe testmaatregelen voor verwarring bij het schoolpersoneel. Die zijn al twee keer veranderd op korte tijd. Zo moeten leerlingen geen PCR-test meer doen na besmetting in de klas, maar zijn drie zelftesten ook voldoende. De Franse overheid wil zo klassen toch zo veel mogelijk openhouden. "Ik weet dat het zwaar is, maar een staking lost geen problemen op. Je staakt niet tegen het virus", zegt Blanquer.