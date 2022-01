Gemeente Zemst wil tieners aan sporten krijgen met gratis initiatielessen

“We stellen vast dat vanaf de leeftijd van 13, 14 jaar heel wat tieners afhaken in hun sportclub”, zegt schepen van Sport Tim Borteel (Vooruit). “Om hen toch te motiveren om te blijven sporten en bewegen, gaan we maandelijks een gratis workshop aanbieden, zoals inlineskaten, urban golf, free running, BMX, enzovoort. De beleving moet binnen hun leefwereld passen en de activiteiten moeten uniek of uitdagend zijn.”