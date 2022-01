Succesvolle trajectcontroles doen auto's trager rijden in Genk

"We kregen ook al veel positieve reacties binnen van de mensen in de buurt van de tracés, nog een pluspunt", klinkt het bij schepen van Mobliteit Karel Kriekenmans (CD&V). Deze twee controles dienden als proef in aanloop naar de invoering van in het totaal 11 trajectcontroles. Deze maand gaan er nog 9 andere trajectcontroles van start in Genk, onder meer op de Weg naar As, de Bergbeemdstraat, de Tennislaan, de Guilllaume Lambertlaan en de Noordlaan.