Papiertekort steeds nijpender: hele  productieketen van brochures en boeken staat onder druk  

Door grondstoftekorten is er al maandenlang weinig papier beschikbaar, en dat weegt op de hele productieketen voor tijdschriften, kranten, brochures en boeken. Drukkerijen vrezen dat ze de komende maanden voor het eerst bepaalde bestellingen zullen moeten weigeren. Voor lege rekken in de boekhandel of krantenwinkel hoeven we voorlopig niet te vrezen, al ziet je boek of krant er misschien nét een tikje anders uit.