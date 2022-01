Grimbergen restaureert buste van schrijver Karel van de Woestijne: "Ook klein erfgoed is belangrijk" 

Karel van de Woestijne (°1878 – +1929) was een Vlaams schrijver. Eind 1906 verhuisde hij naar Brussel als correspondent van het Nederlandse dagblad "Nieuwe Rotterdamsche Courant". Hij woonde een tijd in Laken, maar ging vaak wandelen naar Grimbergen via Meise. In 1914 beschreef hij ook de toestand in de streek rond Grimbergen, met name de vernielingen in het gehuchtje Roost op de grens van Meise en Grimbergen. Om dat te gedenken werd begin van de jaren 1990 op initiatief van de lokale Marnixring een borstbeeld geplaatst aan de Rooststraat.