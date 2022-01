Halle krijgt groene picknickplek tussen Zenne- en Zuidbrug

Nog dit voorjaar zorgt de stad Halle voor een nieuwe, groene plek in het centrum om even op adem te komen tijdens een wandel-of fietstocht door de stad of langs het kanaal. Die plek komt tussen de nieuwe Zenne– en Zuidbrug, daar is nog een kale vlakte die groener gemaakt zal worden. “De ideale plek om in te zetten op vergroening om zo het openbaar domein te verduurzamen”, laat de stad weten.