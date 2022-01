Rumbeekse verkoper van brandhout en pellets krijgt 40 procent meer aanvragen: "Mijn magazijn is leeg"

Verkopers van brandhout en pellets verkopen veel meer dan een jaar geleden, dat merkt ook Eddy Callens van Brandhout en pellets cc in Rumbeke. “Ik krijg dit jaar 40% meer aanvragen dan in andere jaren, het grootste deel van mensen die nog niet in mijn klantenbestand zitten. Ondanks de prijsstijgingen in de sector. Want de prijzen van beuk en eik en pellets liggen ondertussen ook 3 keer hoger, als gevolg van de stijgende vraag.”