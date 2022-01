Ignace Schops van het Nationaal Park Hoge Kempen: “Klimaatverandering nog geen hopeloze zaak maar wel snel en doortastend te werk gaan vanaf nu”

Voor veel mensen is de klimaatverandering weinig tastbaar of voelbaar maar dat is aan het veranderen, zegt Schops: “Steeds meer gebieden op aarde kampen met problemen door extreem weer. En ook wij hebben afgelopen zomer de extreme neerslag gehad in Wallonië. Het is een misvatting te denken dat wij de gevolgen niet zullen dragen.”

Elke dag vind je wel ergens berichten over alarmerende onderzoeken of extreme weerfenomenen die gelinkt worden aan de klimaatverandering maar zijn er ook lichtpunten? “Toch wel,” zegt Schops. “De nieuwe regeringen in Nederland en Duitsland maken miljarden vrij voor de transitie naar een klimaatneutrale economie. Je hebt de Green Deal van Europa en je hebt Scandinavische landen die voorop lopen met klimaatbeleid. De politieke bewustwording is er wel degelijk omdat er stilaan ook geen andere optie meer is.”